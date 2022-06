Calciomercato Juventus, clamoroso Ronaldo: scambio da fantascienza

Si avvicina l’apertura ufficiale delle trattative di calciomercato e tante voci riguardano la Juventus di mister Massimiliano Allegri.

I bianconeri proseguono nella loro campagna di rafforzamento, necessaria per puntare al tricolore dopo un anno chiuso senza trionfi. Alcuni colpi potrebbero essere annunciati già nei prossimi giorni, per altri bisognerà attendere l’estate inoltrata. Anche se il campionato inizierà presto e Allegri vorrebbe avere la rosa a disposizione nel minor tempo possibile.

Si è parlato molto di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo in serie A. Il portoghese è stato accostato ai bianconeri ma anche alla Roma di Mourinho. Tuttavia gli ultimi rumors che arrivano riguardo il suo futuro aprono ad un clamoroso scambio di mercato del quale si potrebbe parlare per anni.

Calciomercato Juventus, il Psg pronto allo scambio per CR7?

Calciomercato.it riporta le voci che arrivano dalla Spagna, ed esattamente da “El Nacional.cat”. Secondo le quali potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese andrà via sicuramente dallo United, visto che non rientra nei piani di ten Hag, e il suo agente sta cercando per lui una nuova collocazione. Anche un ritorno in Italia è stato preso in considerazione, ma a quanto pare si starebbe sondando la possibilità di uno scambio stellare con il Psg. Con Ronaldo che approderebbe alla formazione parigina, un altro big in una rosa fatta di grandissimi campioni. Con lo United che accoglierebbe invece a braccia aperte Neymar, in uscita dai transalpini e anche lui in cerca di un’altra piazza dove rilanciarsi.