Calciomercato Juventus, blitz in giornata: accordo per 5 milioni

Calciomercato Juventus, blitz in giornata e accordo da 5 milioni di euro. Tutto definito per la fumata bianca.

Non solo Di Maria, Pogba o Zaniolo ma anche tante altre operazioni potrebbero interessare il mondo Juventus in queste settimane. Cherubini è da tempo al lavoro per consegnare ad Allegri il talentuosissimo esterno argentino, unitamente al Polpo francese, il ritorno del quale parrebbe ormai prossimo.

In attesa di aggiornamenti su quel fronte Zaniolo in grado di suscitare sempre discussioni e rumors, in giornata sono arrivati aggiornamenti di non poco conto anche su tanti altri aspetti.

Abbiamo visto come a Torino siano intenzionati a sfruttare i bonus nella trattativa con l’Eintracht Francoforte per l’ingaggio di Filip Kostic. Non passino però in secondo piano gli scenari coinvolgenti anche alcune possibili trattative in Serie A.

Calciomercato Juventus, 3 milioni più scambio per superare l’Inter

Al netto del su citato interesse per Zaniolo, in queste ore la Juventus sembrerebbe aver quasi chiuso il colpo per l’esterno del Genoa, Andrea Cambiaso. Il qualitativo laterale classe 2000 era stato conteso tra Cherubini e Marotta ma nel suo futuro sembra esserci il bianconero.

Come raccontatovi, il piano della società sabauda è quello di arrivare ad Andrea quanto prima per poi girarlo in prestito all’Atalanta. Grazie a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it sono intanto giunte novità di non poco conto.

La fumata bianca con i rossoblù arriva grazie ad un’operazione con scambio coinvolgente il difensore centrale classe 2002, Radu Dragusin, reduce dall’esperienza in prestito alla Salernitana. Il cartellino di quest’ultimo è valutato 5 milioni e permetterà di prelevare Cambiaso per un esborso di 3 milioni.