Calciomercato, Koulibaly alla Juventus: sta succedendo in queste ore

Si continua a lavorare sodo in casa Juventus in vista dell’apertura ufficiale delle trattative di calciomercato.

Sono ormai settimane che la dirigenza è impegnata a rinforzare la rosa di mister Allegri. Il tecnico livornese a breve si radunerà con la sua squadra per preparare il prossimo campionato di serie A, che partirà prima di Ferragosto. Una rosa che è destinata a completarsi strada facendo, visto che serviranno diversi innesti in tutte le zone del campo.

Ci sono alcuni obiettivi sui quali la Juventus sembra essere davvero ad un passo, altri invece hanno bisogno ancora di tempo per riuscire a concludere le trattative. Il club comunque non lesinerà l’impegno economico pur di riuscire a costruire una squadra che possa essere competitiva in Italia e in Europa.

Calciomercato Juventus, bianconeri insistono per Koulibaly

In difesa si sta cercando un innesto di qualità ed esperienza e il nome di Koulibaly viene costantemente accostato alla Juve. Il giornalista de “Il Tirreno” Dario Pellegrini sottolinea come i bianconeri stiano davvero per andare all’assalto del difensore del Napoli.

Tutte le parti in questione hanno dato disponibilità alla trattativa. Curioso di vedere quanto conterà, a tal proposito, la voce di #Spalletti: il tecnico di Certaldo ha sempre visto in #Koulibaly il pilastro della sua difesa e il leader dell’intero spogliatoio — Dario Pellegrini (@dariopelle3) June 28, 2022

Koulibaly sarebbe davvero un colpo clamoroso per la Juventus, tuttavia bisogna capire se Spalletti vorrà davvero rinunciare al pilastro della sua difesa. E la domanda che i tifosi bianconeri invece si fanno è la seguente: in caso di ingaggio giocherebbe al fianco di de Ligt o prenderebbe il posto dell’olandese, corteggiato da big europee?