Calciomercato Juventus, risposta ufficiale al Chelsea: prepotente ritorno di fiamma.

Nel mare magnum delle trattative del calciomercato estivo, una di quelle che nelle ultime ore sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi della Juventus è quella che concerne i contatti tra la dirigenza della “Vecchia Signora” e quella dei Blues, con gli inglesi fortemente interessati ad uno dei giocatori ritenuti alla base di quello che è il progetto per rilanciare la Juventus nel prossimo futuro.

Da quanto si evince dai vari giornali online, infatti, il Chelsea sarebbe fortemente deciso all’acquisto di de Ligt, il centrale della nazionale olandese alla Juventus dal 2019. Complice dell’interessamento dei Blues è sicuramente la partenza di Rudiger direzione Madrid: il centrale oranje andrebbe infatti a rimpiazzare il posto lasciato vacante dal tedesco. Alla richiesta di interessamento da parte degli inglesi la Juventus, che nel frattempo era al lavoro per tentare di arrivare ad un rinnovo contrattuale per de Ligt, ha risposto che l’unica situazione in cui lascerebbe partire il suo giovane talento è dinanzio ad un’offerta di 100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, la Juve dice no a Werner e chiede di Jorginho.

Il Chelsea, però, non è arrivata al punto da offrire quell’intera somma cash al club torinese ma ha per ora pensato di inserire nell’affare Werner. Secondo quanto riportato da Momblano a Juventibus, infatti, l’offerta finale si presenterebbe come tale: 50 milioni di euro più il cartellino del tedesco. La Juventus ha però fatto sapere che questa proposta non sarà presa in considerazione ma, cogliendo la palla al balzo, ha anche comunicato agli inglesi che un calciatore di loro interesse e che quindi potrebbe essere inserito nell’affare è l’italo-brasiliano Jorginho, il quale nelle scorse settimane più volte era stato avvicinato alla “Vecchia Signora” che ne farebbe uomo fondamentale del proprio centrocampo.