Calciomercato Juventus, storia finita con De Ligt: decisione definitiva.

Il difensore olandese è arrivato alla Juventus nel 2019 per la mostruosa cifra di 75 milioni di euro dopo aver disputato una ottima annata ed essersi fatto notare al grande pubblico con quell’Ajax che fece faville e riuscì ad arrivare addirittura in semifinale di Champions League, sorprendendo il mondo intero.

Il contratto firmato dal giovane difensore olandese si estende fino al 2024 e visto l’inesorabile avvicinarsi del termine ultimo fissato, la dirigenza juventina sta cercando di trovare un modo per appunto proporre al ragazzo un rinnovo contrattuale. Fino a questo momento, però, le cose non sembrano andare come vorrebbe la dirigenza: infatti da un lato il rinnovo non è stato ancora firmato e dall’altro non fanno che arrivare alla dirigenza dimostrazioni di interessamento da parte di altre squadre europee.

Calciomercato Juventus, il Barcellona dice no a de Ligt: resta in corsa il Chelsea

Tra le squadre che hanno mostrato attenzione alla situazione dell’olandese ci sono il Barcellona, il Chelsea e il Manchester United. Da quanto riportato da “Sport.es”, però, sembra che i blaugrana si siano già tirati indietro dalle trattative a causa della richiesta ritenuta troppo alta per il calciatore oranje: per la società spagnola, infatti, i 100 milioni richiesti da Agnelli sono davvero troppi. Non sono arrivate ancora a tanto invece le squadre inglesi, che restano li a cercare di trattare e quindi trovare un compromesso per poter arrivare alla firma del giovane classe 1999. Il giornale online si è addirittura spinto al punto da dire che la dirigenza dei Blues si sente confidente sul fatto che riusciranno a concludere l’affare.