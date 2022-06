Calciomercato Juventus, risposta immediata: “86 milioni più Jorginho”

Calciomercato Juventus, arriva la risposta immediata da parte della società bianconera. Ecco cosa vuole Cherubini per De Ligt

De Ligt è al centro delle trattative. Ormai questo si è capito e più passa il tempo e più la situazione attorno al difensore olandese diventa chiara. La sensazione è che il ciclo in bianconero sia finito, soprattutto per quelli che fino al momento sono stati gli incontri per un rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024, che Cherubini vorrebbe prolungare. Ma le condizioni che fino al momento ha proposto il direttore dell’area tecnica della Juve non hanno fatto centro dall’altra parte.

Per non perdere il coltello dalla parte del manico, sarebbe sicuramente rischioso tenere De Ligt senza un prolungamento, davanti a un’offerta ritenuta congrua, che si avvicini alla clausola rescissoria, i bianconeri potrebbero cedere. Il Chelsea, al momento, è l’unico club che ha deciso di fare sul serio, ma davvero, per De Ligt. Ma fino ad ora le proposte arrivate non hanno accontentato nessuno: Werner e Pulisic sono sì nomi che stuzzicano, ma quello più importante, soprattutto perché serve ad Allegri, è Jorginho.

Calciomercato Juventus, la controproposta di Cherubini

Secondo le informazioni che sono state riportate da Momblano, Cherubini punta appunto al centrocampista centrale, che è un elemento che manca alla Juventus in questo momento. Il nome di Jorginho è circolato diverse volte negli ultimi mesi, soprattutto per quella che era la questione societaria del Chelsea, con un mercato bloccato e con i conti congelati dal governo. Ecco quale sarebbe la richiesta di Cherubini insomma, il cartellino dell’italo-brasiliano più 86 milioni di euro. In questo modo la Juve sarebbe sicuramente vicina alla cifra della clausola rescissoria. E potrebbe anche puntare un altro difensore per sostituire l’olandese. Con Bremer e Koulibaly nel mirino.