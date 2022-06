Calciomercato Juventus, firma “Mondiale”: esultano sin da subito

Calciomercato Juventus, l’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni. E c’è chi fa i salti di gioia dall’altra parte dell’oceano.

Lui è contento, la squadra anche e il suo Paese non potrebbe essere più felice di così. La soluzione Juventus sembra aver messo tutti d’accordo e non c’è davvero nessuno che non approvi l’ormai imminente sbarco di Angel Di Maria a Torino.

La firma è all’orizzonte e il matrimonio, finalmente, vicino. L’entourage del “Fideo” ha fatto sapere che tutti i dettagli sono stati messi a punto e che il passaggio dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Le visite mediche potrebbero addirittura svolgersi nel fine settimana, perciò ci siamo davvero. I tifosi sono impazienti di accoglierlo in città, ma anche gli argentini stessi stanno aspettando col fiato sospeso questo fatidico momento.

Calciomercato Juventus, dall’Argentina esultano per il matrimonio tra la Signora e Di Maria

Come riferisce Tyc Sports, i compaesani del “Fideo” non potrebbero essere più entusiasti di così. Non tanto per la Juventus in sé, ma perché la notizia del suo arrivo in Italia è “ottima in ottica Mondiale”. Non è difficile intuirne il motivo. La squadra di Massimiliano Allegri è l’ambiente perfetto in cui coltivare un talento come quello di Di Maria. Angel avrà modo di giocare ad altissimi livelli e di prepararsi al meglio, di conseguenza, in vista della competizione che animerà il Qatar durante il prossimo inverno.

Potrà essere ancor più competitivo di quanto gli argentini osassero sperare e, chissà, perfino traghettare la sua squadra verso risultati prestigiosi. Non sarebbe stato lo stesso, invece, se avesse deciso di far ritorno in patria con un anno d’anticipo. Sì, perché la voglia di tornare al Rosario Central, il club della sua città e che l’ha lanciato, era tanta.