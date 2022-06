Calciomercato Juventus, il gigante dalla Bundesliga: Allegri accontentato

Calciomercato Juventus, i bianconeri si stanno muovendo per trovare l’eventuale sostituto di Matthijs de Ligt, sempre più vicino al Chelsea.

C’è grande fermento in casa Juventus. Il mercato bianconero sta finalmente per decollare, sia in entrata che in uscita. Imminente il doppio colpo Pogba-Di Maria, due parametro zero di lusso che faranno parecchio comodo a Massimiliano Allegri. Ma Madama dovrà parallelamente muoversi anche per quanto riguarda le cessioni.

Tra i possibili partenti, in questo momento sembrerebbe esserci Matthijs de Ligt, per il quale si sarebbe scatenata una vera e propria asta. Qualche settimana fa si parlava insistentemente del Manchester United. Un accostamento dettato principalmente dall’arrivo sulla panchina dei Red Devils del suo ex allenatore ai tempi dell’Ajax Erik ten Hag. Nelle ultime ore, tuttavia, su di lui è piombato il Chelsea. La nuova proprietà dei Blues inizia a muovere i primi passi ed uno dei primi acquisti potrebbe essere il difensore olandese classe ’99 che da tre stagioni veste la maglia della Juventus. In scadenza tra un anno, de Ligt ha fatto intendere di non voler accettare le condizioni per il rinnovo proposte dalla società. Una situazione controversa, che la dirigenza vuole prendere di petto, aprendo alla cessione nel caso in cui non ci dovesse essere alcun margine per continuare insieme.

Calciomercato Juventus, spunta anche Akanji tra i possibili dell’olandese

Cessione che eventualmente porterebbe in dote un cospicuo tesoretto, che la Juventus potrebbe subito reinvestire nel mercato. Ma con chi verrebbe sostituito un difensore del calibro di de Ligt? Due possibili nomi che si fanno in queste ore sono Kalidou Koulibaly del Napoli e Gleison Bremer del Torino. Ma non solo. La Juve potrebbe anche esplorare altre piste: una di queste, come conferma il giornalista Marcello Chirico, conduce a Manuel Akanji, centrale svizzero del Borussia Dortmund. Un altro giocatore che andrà in scadenza nel 2023 e che la società giallonera valuta intorno ai 25 milioni di euro.