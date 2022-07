Calciomercato, svolta ufficiale Juventus: “Ecco la prima offerta per Koulibaly”

Calciomercato, svolta ufficiale: c’è la prima offerta per Koulibaly. La Juventus ha deciso di puntare sul difensore del Napoli

Svolta. Clamorosa. Inaspettata forse, soprattutto per quelle che erano state le dichiarazioni delle ultime settimane non solo da parte del giocatore ma anche della società azzurra. La Juventus, a quanto pare, non ha ascoltato, e ha deciso di fare il primo passo per Koulibaly, il difensore del Napoli in scadenza nel 2023, che probabilmente gli azzurri vorrebbero cedere in questa sessione di mercato. Anche perché fino al momento le trattative per il rinnovo non hanno dato gli esiti sperati.

Ad annunciare che la Juventus si è mossa, facendo così il primo passo, è stato il giornalista Momblano durante il solito programma Juventibus. Un primo approccio che comunque non sembra aver centrato l’obiettivo. Ma che ha messo la pulce nell’orecchio al Napoli che sa benissimo che nelle prossime settimane, soprattutto se si dovesse sbloccare l’operazione De Ligt-Chelsea, Cherubini potrebbe tornare all’assalto del difensore centrale.

Calciomercato Juventus, la prima offerta per Koulibaly

“Mi risulta essere di 20 milioni di euro più il cartellino di Rovella – ha detto Momblano, aggiungendo anche, però – che il Napoli vorrebbe la parte cash in un’unica soluzione”. Insomma, non un no definitivo a quanto pare, ma sicuramente qualcosa, nella formula, dovrebbe cambiare per riuscire ad andare a dama in questa operazione di mercato. La Juventus, comunque, inizia a muoversi per quello che deve essere il prossimo difensore centrale. Uno serve in ogni caso, visto l’addio di Chiellini e la poche certezze che offrono sia Rugani ma anche Bonucci. Un altro dovrebbe arrivare se davvero il Chelsea venisse incontro alle richieste bianconere per De Ligt.

Koulibaly è sicuramente un profilo importante, seguito dalla Juventus da un poco di tempo. La sensazione? Un affondo ci sarà davvero.