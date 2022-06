Calciomercato Juventus, scambio con il Liverpool: Rabiot muove la giostra

Calciomercato Juventus, c’è aria di rivoluzione in casa Reds: dall’Inghilterra parlano di una proposta di scambio ai bianconeri.

Cos’hanno in comune in questo momento Juventus e Liverpool? Di sicuro la volontà di “rinfrescare” la propria rosa, di farlo con acquisti mirati. Jurgen Klopp ha da poco salutato un protagonista della sua epopea in quel di Anfield Road come Sadio Mané. L’attaccante senegalese ha deciso di salutare dopo sei intense stagioni vissute con la maglia dei Reds sulle spalle per accasarsi al Bayern Monaco ed iniziare una nuova avventura.

Al suo posto l’allenatore tedesco potrà contare sull’ormai ex centravanti del Benfica Darwin Nunez, prelevato dal club lusitano per un totale di 100 milioni. L’ex tecnico del Borussia Dortmund ha forse avvertito la necessità di cambiare qualcosa in seguito alla beffarda sconfitta nell’ultima finale di Champions League con il Real Madrid. Non è un “fine ciclo” ma si è accorto probabilmente che all’interno dello spogliatoio c’era qualcuno che si sentiva appagato ed ha preferito dare il via ad una “mini-rivoluzione”. Una direzione in cui si stanno muovendo anche i bianconeri, al termine di un’altra stagione tutt’altro che esaltante, conclusa senza alcun titolo dopo undici anni dall’ultima volta e con un quarto posto che, sebbene fosse l’obiettivo minimo, non ha scaldato i tifosi.

Calciomercato Juventus, possibile scambio tra Rabiot e Keita

Con Momo Salah che, a quanto pare, è appetito dal Real Madrid, potrebbero aumentare le novità in casa Reds. Manovre che non riguardano solo il reparto avanzato ma anche il centrocampo. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Klopp avrebbe messo gli occhi su Adrien Rabiot, giocatore che alla Juventus non ha mai convinto ed è in cerca di rilancio. In Premier League ha tanti estimatori, tra cui il Chelsea, ma il Liverpool potrebbe convincere i bianconeri proponendo uno scambio con un altro elemento giunto all’ultimo anno di contratto, Naby Keita. Due giocatori la cui valutazione, tra l’altro, è pressoché identica, di circa venti milioni.