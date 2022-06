Calciomercato, Bremer tra Juventus ed Inter: annuncio UFFICIALE sul suo futuro

Calciomercato Juventus, il centrale brasiliano esce allo scoperto sul suo futuro. Ecco cosa ha detto a tal proposito.

Calciomercato Juventus, il centrale brasiliano è uscito allo scoperto sul proprio futuro. Il destino adesso è prossimo alla decisione ma dove? Gleison Bremer ne ha parlato direttamente in Brasile a ‘Flow Sport Club’.

C’è già una certezza sul suo futuro, l’addio alla maglia granata, confermato dal diretto interessato. Ecco cosa ha detto sul proprio futuro: “Dove andrò a giocare? Ne sto parlando con il mio agente in questo momento e attualmente non c’è nulla di definito. Stiamo parlando. Non so se rimarrò in Italia o andrò all’estero“.

Calciomercato Juventus, Bremer esce allo scoperto | “Non so se rimarrò in Italia o andrò all’estero”

Una diretta e non banale dichiarazione con una grande certezza per il proprio futuro, l’ambizione di giocare la Champions League. Ecco infatti cos’ha aggiunto Bremer direttamente dall’annuncio in Brasile: “L’unica cosa fondamentale per me è giocare la prossima Champions League e questo è importante per continuare a crescere sportivamente. Si definirà tutto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane“.

Nelle prossime settimane ci sarà la parola fine sulla prossima squadra di Bremer. Oltre ai bianconeri, interessati al giocatore, c’è sempre l’Inter dell’ex Marotta che già di oggi potrebbe provare a chiudere l’operazione. Si valutano 30-35 milioni per il centrale. In attesa di qualcosa di ufficiale la Juventus lavora sugli altri obiettivi da concretizzare.