Calciomercato, Juventus-Bremer: l’ultim’ora Sky riapre i giochi

Calciomercato, difficilmente il difensore brasiliano continuerà a vestire la maglia granata: per i bianconeri sembra essere la prima opzione.

I nerazzurri erano già pronti a stappare lo champagne, ma non è ancora il momento di cantare vittoria. I giochi non sono per nulla fatti e la partita è ancora aperta. Tanto che non è più così sicuro che Gleison Bremer giochi a Milano a partire dalla prossima stagione.

Tutto è ancora da decidere e non si può più escludere, ed è questa la novità, che il difensore disfi le valigie e cambi meta. Malgrado l’Inter lo abbia adocchiato per prima, pare infatti che anche la Juventus sia sulle tracce dell’agognato difensore. E poco importa che i nerazzurri fossero disposti già oggi a tirar fuori i 25/30 milioni che chiede il Torino per bruciare la concorrenza, perché la verità è che per il momento l’operazione è congelata.

Calciomercato Juventus, Bremer prima scelta in caso di addio di de Ligt

Sky Sport ha annunciato che un inaspettato intreccio di mercato potrebbe improvvisamente sparigliare le carte e riaccendere le speranze del club bianconero. Sembra che Allegri & co siano sul chi va là, pronti ad avanzare una controproposta nel caso in cui Matthijs de Ligt dovesse ufficializzare il suo addio. È Bremer l’uomo che potrebbe fare al caso loro e sostituire il difensore olandese se mai dovesse decidere, come pare, di passare al Chelsea. E la possibilità che lui accetti è comunque concreta, considerando che il brasiliano ha espresso il desiderio di giocare in Champions League con una squadra competitiva: in ogni caso difficilmente continuerà a vestire la maglia granata. Riuscirà la Juventus ad incastrare tutto e a soffiarlo all’Inter dell’ex Beppe Marotta?