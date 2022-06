Calciomercato Juventus, incontro per Bremer: adesso si chiude davvero

Calciomercato Juventus, ora si può chiudere il capitalo – definitivamente – per quanto concerne il centrale brasiliano.

Calciomercato Juventus, Bremer del Torino sempre più vicino al passaggio in nerazzurro. L’abile centrale che in questa stagione ha disputato una delle sue migliori performance all’attivo, è pronto a cambiare squadra.

Come scrive ‘Tuttosport’, i nerazzurri sono, già di oggi, pronti a chiudere l’operazione Bremer dal Torino. Stando infatti all’indiscrezioni, il valore del giocatore oscilla tra i 25-30 milioni e l’Inter vuole anticipare tutta la concorrenza provando, di fatto, a chiudere l’operazione già in questa giornata.

Calciomercato Juventus, l’Inter vuole anticipare la concorrenza | Oggi si prova a chiudere per Bremer

Una concorrenza che vedere, oltre all’ex Conte, proprio la Juventus che valuterebbe l’acquisto del brasiliano anche come possibile sostituto di De Ligt in caso in cui l’olandese dovesse andarsene come, purtroppo, sembra – giusto ieri Arrivabene ha parlato che sarà molto difficile trattenere giocatori che vogliono andarsene -.

Il Torino per la cessione di Bremer continua a chiudere 25-30 milioni, vedremo se Marotta avrà la carta giusta per convincere Cairo a cederglielo già di oggi. In attesa anche di capire come risponderanno le concorrenti al brasiliano, la Juventus e il Tottenham continuano infatti ad osservare dalla finestra sostanziali sviluppi. Staremo a vedere cosa succederà.