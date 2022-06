Calciomercato Juventus, “giallo” visite mediche: ribaltone al fotofinish

Calciomercato Juventus, ad un passo dalla firma ma bisogna prima risolvere l’altra questione del giocatore in uscita.

Calciomercato Juventus, Cambiaso in bianconero sembrava cosa ma ormai fatta, soprattutto perché la Juventus aveva raggiunto l’accordo con il Genoa per lo scambio con Dragusin, centrale romeno che lo scorso anno era in prestito alla Salernitana. Tutto pronto per la firma ma… manca ancora l’accordo tra il giocatore e il Genoa, visto che il centrale sembra non troppo convinto della destinazione.

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, Dragusin al Genoa considera la città una piazza importante ma preferirebbe essere trasferito all’estero evitando quindi di retrocedere in Serie B. Le parti si dovranno riaggiornare ma circolava già la voce di una possibile visita medica per oggi per Cambiaso.

Calciomercato Juventus, Dragusin fa “slittare” l’operazione Cambiaso

Le parti si riaggiorneranno al più presto. L’obiettivo è di convincere Dragusin a scegliere Genoa, una realtà sportiva importante e pronta a ricominciare, nonostante la retrocessione in Serie B. Ma se Dragusin dovesse opporre nuovamente una resistenza al suo possibile passaggio in liguria, la Juve potrebbe a riformulare l’offerta: Cambiaso infatti varrebbe 10 milioni di euro.

A quel punto la Juventus andrebbe ad acquistare direttamente il giocatore senza passare per lo scambio, cosa che voleva fare ma se le parti, soprattutto se Dragusin non dovesse essere convinto, allora, il tutto verrà deciso direttamente senza l’inserimento della contropartita tecnica.