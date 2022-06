Calciomercato Juventus, contatti diretti con Koulibaly: la risposta è già arrivata

Calciomercato Juventus, contatti diretti con Koulibaly: il difensore del Napoli è nel mirino e la risposta sarebbe già arrivata

Allora, le cose in chiaro ci sono: De Ligt sarà ceduto, ormai ci sono pochi dubbi. Soprattutto dopo le parole di Arrivabene arrivate questa mattina tramite le pagine di TuttoSport. L’amministratore delegato della Juventus non le ha mandate a dire al giocatore, aprendo di fatto quella che potrebbe essere una trattativa con il Chelsea. I Blues sono il club maggiormente interessato al giocatore e potrebbe avvicinare quei 100 milioni di euro che l Juve chiede. Insomma, si farà, in qualche modo.

E allora ecco che la dirigenza piemontese ha bisogno assolutamente di un rinforzo importante dietro. Anche due diremmo, visto l’addio di Chiellini. E in queste ore si sono fatte sempre più insistenti le voci di una trattativa con Koulibaly, il difensore del Napoli con un contratto in scadenza nel 2023 che non dovrebbe rinnovare il proprio accordo con gli azzurri. A mettere comunque le cose in chiaro anche in questo caso, ci ha pensato il giornalista Marcello Chirico.

Calciomercato Juventus, la situazione Koulibaly

“Non risulta aperta fino ad ora, una trattativa tra la Juventus e il Napoli per Koulibaly. Solo contatti con il procuratore del giocatore che ha già declinato un’offerta importante della Juventus per una questione di rispetto per i tifosi partenopei. Allegri però vorrebbe il giocatore”. E chi non lo vorrebbe, diremmo noi, nel momento in cui hai già perso il capitano e rischi di perdere quello che probabilmente sarà il difensore più importante dei prossimi anni? Tutti, diremmo. Anche Allegri, ovviamente, che potrebbe contare su un calciatore pronto, di affidabilità estrema, e che ha esperienza nella massima serie. Insomma, la Juve ci proverà, anche nelle prossime settimane, anche sen on sarà per nulla facile riuscire a convincere De Laurentiis.