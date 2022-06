Calciomercato Juventus, ultim’ora ufficiale: Allegri ne saluta un altro

Calciomercato Juventus, l’annuncio ufficiale che fuga ogni dubbio: lascia di nuovo Allegri e vola in Serie B.

Ore importanti in casa Juventus, sia sul fronte entrate, che su quello legato alle uscite. In quest’ultima ottica, da attenzionare il comunicato con il quale il club bianconero ha ufficializzato l’addio di Alessandro Di Pardo, passato in prestito al Cagliari.

Il giovane centrocampista bianconero, che nell’ultimo anno ha militato nella fila del Cosenza, si trasferisce al Cagliari: non a titolo definitivo, ma soltanto in prestito. La Juve, infatti, vuole mantenere il “controllo” del calciatore, che nell’ultimo anno in Calabria è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante, collezionando complessivamente 2051 minuti, impreziositi da un goal e un assist. Esperienza sarda che servirà al mediano classe ’99 per trovare un contesto adatto ad esprimere quelle qualità che potrebbero anche consentirgli di fargli spiccare il grande salto, tra qualche anno. Di Pardo al Cagliari, dunque: adesso è ufficiale.