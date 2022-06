Calciomercato Juventus, colpaccio dall’Inter: la sentenza di Momblano.

Le trattative di questa sessione di calciomercato si infittiscono sempre di più e, per quanto intricate, risulta anche difficile solo stare dietro alle svariate notizie che ogni giorno affollano le redazioni dei giornali online e a discriminare quelle veritiere da quelle false. Ad esempio, da pochi giorni si è rivelata una fake new quella dell’arrivo a Roma di Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda però la trattativa in oggetto, nonostante i trascorsi leggermente travagliati tra la società e il giocatore, essa potrebbe effettivamente realizzarsi per via degli ultimi accadimenti.

Il giornalista Momblano, rimarcando la necessità da parte della Juventus di trovare un attaccante che faccia da vice Vlahovic e che vada a ripopolare l’attacco della squadra bianconera, ha fatto luce sulla possibilità da parte della dirigenza della “Vecchia Signora” di muoversi su un calciatore al quale più volte in passato i bianconeri erano stati vicini, ma con il quale mai fossero riusciti a concretizzare l’affare.

Calciomercato Juventus, per Momblano la Juve potrebbe punta Dzeko

Il giornalista ha infatti rivelato a “juventibus” della possibilità di un ritorno di fiamma per il serbo che, in seguito al ritorno a Milano di Lukaku dal Chelsea, rappresenta molto probabilmente solamente un esubero per la società nerazzurra. L’esperienza del serbo potrebbe essere di grande utilità alla squadra di Allegri e, in particolare, per il giovane Vlahovic , che potrebbe trarre dal collega più anziano e con una grande esperienza internazionale preziosi consigli che potrebbero consacrarlo definitivamente al titolo di top player che gli viene di fatto attribuito.