Calciomercato Juventus, ultim’ora Morata: adesso è ufficiale. Ecco il comunicato della società bianconera sull’attaccante spagnolo

Se ne sono dette tante su Alvaro Morata in questo periodo. Forse troppe: possibilità di rinnovo del prestito, sconto su quello che sarebbe potuto essere un riscatto definitivo, la volontà del giocatore di rimanere in bianconero. Insomma, tutto e di più. Ma, al momento, nessun passo avanti è stato fatto. E la Juve, così come successo per Dybala, ha diramato un comunicato ufficiale, proprio nel giorno della scadenza dell’accordo che era in corso con l’Atletico Madrid.

“Si chiude l’avventura di Alvaro Morata alla Juventus. L’attaccante spagnolo, in prestito dall’Atletico Madrid nelle ultime due stagioni, saluta per la seconda volta i colori bianconeri” si legge nella nota della società bianconera. Un addio, un saluto, per un uomo che ha dato tanto alla causa e che sicuramente si aspettava di rimanere.

Calciomercato Juventus, ufficiale l’addio a Morata

“Il legame tra Alvaro e la Juve è nato tanti anni fa e le esperienze vissute insieme, che hanno portato a due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa, oltre al cammino fino alla finale di Champions League di Berlino nel 2015, hanno fatto sì che diventasse così solido da non spezzarsi nemmeno quando le strade si sono separate per la prima volta. Era il 21 giugno 2016, ma quel saluto che poteva sembrare un addio non era altro che un arrivederci”.

Ripercorrendo le prime tappe di Morata in bianconero, la Juventus poi parla della seconda parte della carriera di Alvaro a Torino. Chiudendo, infine, con quello che sembra un addio questa volta davvero definitivo: “Buona fortuna per il tuo futuro, Alvaro. E grazie di tutto!”. La sensazione arrivati a questo punto è che ci siamo pochi margini di rivedere Morata alla corte di Allegri.