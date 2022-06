Calciomercato Juventus, Zaniolo non vede l’ora: l’incontro che segna la svolta

Calciomercato Juventus, Zaniolo non vede l’ora: ecco l’incontro che potrebbe segnare la svolta nella trattativa per il giallorosso

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Zaniolo. Non solo per quella che potrebbe essere la formula creativa che la Juventus potrebbe mettere in pratica per il giocatore, ma anche per le parole di Arrivabene che ha praticamente congedato De Ligt. Bene, proprio dalla cessione dell’olandese potrebbero arrivare i soldi per assaltare l’attaccante della Roma. Anche se, ovviamente, ci sono altre opzioni sul piatto.

In ogni caso, secondo quanto riportato dal quotidiano Leggo questa mattina, Nicolò Zaniolo starebbe mandando dei segnali importanti alla Juve. Vorrebbe vestire il bianconero l’attaccante attualmente della Roma e ne avrebbe parlato in termini aperti ai propri amici. Si allena da solo a La Spezia e spera che il tutto si possa sbloccare al più presto.

Calciomercato Juventus, l’incontro per Zaniolo

Il quotidiano free press, inoltre, svela che ieri la Juventus ha avuto un incontro interno per capire come muoversi in maniera ufficiale per Nicolò. Tenendo presente, soprattutto, quella che è l’intenzione della Roma di non accettare nessuna contropartita tecnica. Soldi e solo soldi. Anche se, pure Tiago Pinto, sa benissimo che è difficile trovare un club pronto a versare 50 milioni di euro tutti in una volta. E allora ecco l’apertura, al prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe essere la svolta decisiva.

Dieci milioni di euro subito, riscatto obbligatorio fissato a 40 milioni di euro. Magari anche questo dilazionato in due stagioni. In casa bianconera quindi si lavora senza sosta per riuscire a strappare il calciatore alla Roma e metterlo così a disposizione di Massimiliano Allegri nei primi giorni di ritiro. La sensazione è che i prossimi giorni possano davvero diventare quelli decisivi.