Calciomercato Juventus, accordo chiuso: l’attaccante vola in Mls

Calciomercato Juventus, la fumata bianca è arrivata: accordo totale per il trasferimento dell’attaccante in Mls.

Oltre che per il mercato in entrata, la settimana che sta per volgere al termine si è rivelato gravida di importanti conseguenze in casa Juventus anche sul fronte uscite.

L’ultima, in ordine di tempo, è quella di Giacomo Vrioni. Il giovane attaccante classe ’98, infatti, reduce dall’esperienza al WSG Tirolo, dove ha avuto modo di mettere in mostra tutte le sue qualità, si trasferirà al New England Revolution, in Mls. L’accordo è stato trovato sulla base di un’operazione da circa 4 milioni di euro. Legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2024, Vrioni abbandona definitivamente la Juventus, per provare a giocarsi le sue chances di un campionato in costante crescita in termini di appeal come quello statunitense. Una vera e propria scelta di vita quella del bomber cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, che ha accettato la corte del New England, che dopo i sondaggi esplorativi delle scorse settimane, ha deciso di affondare il colpo e chiudere l’operazione.