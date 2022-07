Calciomercato Juventus, Neymar in Serie A: la formula magica per il sì

Calciomercato Juventus, Neymar in Serie A: ecco qual è la formula magica per il sì. Dalla Francia sicuri di una possibile partenza del brasiliano

Dalla Francia sono sicuri che Neymar, l’attaccante brasiliano del Psg, possa davvero lasciare il club transalpino in questa sessione di mercato. Le parole del massimo dirigente dei club con la Tour Eiffel nel logo, hanno aperto un qualcosa che non era minimamente ipotizzabile. Una vera e propria rivoluzione, anche con un cambio in panchina, con Galtier pronto a prendere il posto di Pochettino. Non tirano, insomma, buone acque a nord della Francia.

Ma chi davvero potrebbe prendere Neymar? Sulla carta nessuno, per quello che è il costo del cartellino e per quello che è, senza dubbio, anche l’ingaggio del giocatore. C’è solamente una formula in questo momento che potrebbe far partire O’ Ney: il prestito. E forse – anzi, sicuramente – non basta.

Calciomercato Juventus, la formula per Neymar

Intanto, il giornalista francese Ignazio Genuardi, ha fatto sapere che il Chelsea di Tuchel ha cercato di capire quali fossero le possibilità di un arrivo. Un test, con anche l’invito di Thiago Silva di raggiungerlo a Londra. Lo stesso Neymar, però, come confermato da Genuardi, è stato accostato sia alla Juventus che al Milan. “Per vederlo in Serie A, comunque, bisognerebbe che il Psg si impegni a pagare una parte del suo stipendio” ha confermato.

In poche parole serve davvero una formula magica per riuscire a vedere Neymar con un’altra maglia. Una formula solamente il Psg potrà accettare. Ovviamente sono le parole del presidente che mantengono viva la questione, altrimenti non ci sarebbero dubbi sul fatto che il brasiliano continuerà a giocare in Ligue 1. Ma quello strappo ha fatto rumore e sarà pure impossibile da ricucire.