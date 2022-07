Tanti nomi sono quotidianamente accostati al calciomercato della Juventus, con i bianconeri che adesso però vogliono premere sull’acceleratore.

L’inizio del campionato è fissato per il prossimo 15 agosto contro il Sassuolo, mentre il primo allenamento della truppa di Allegri sarà l’11 luglio. Per quella data è logico che l’allenatore non potrà avere la rosa al completo, tutt’altro. Ci sarà dunque poco tempo per lavorare sul campo e preparare la stagione. Per questo motivo anche i tifosi sperano che i rinforzi arrivino al più presto.

Pogba e Di Maria potrebbero essere i primi grandi innesti della Juventus 2022-23. Giocatori che potrebbero elevare la qualità della formazione bianconera con il loro talento e la loro esperienza. Ma Allegri ha bisogno anche di altri rinforzi e non c’è reparto della squadra che non vedrà un volto nuovo. Specie l’attacco che ha bisogno di più innesti viste anche le tante partenze che si sono registrate.

Calciomercato Juventus, Pellegrini: “Vicino il finale di questa storia”

Per questo motivo la Juventus adesso è intenzionata ad accelerare su uno dei suoi obiettivi primari, vale a di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma continua ad essere corteggiato ma i giallorossi non fanno sconti. Il giornalista Dario Pellegrini ha parlato proprio del futuro del calciatore ai microfoni della CMIT TV di calciomercato.it. Affermando come “la Juve tenterà di chiudere Zaniolo: i colloqui con la Roma stanno entrando in una fase molto importante. La Roma ha aperto a un prestito con obbligo di riscatto. Si parla delle contrapartite, ma non è stata trovata la quadra”. Trattativa insomma che pare essere ben avviata. “Zaniolo vorrebbe sciogliere il suo futuro per l’inizio del ritiro e mi risulta che nel weekend si potrebbe chiudere e arrivare al finale di questa storia” ha spiegato.