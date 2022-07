Calciomercato Juventus, prendono subito De Ligt: “70 milioni più bonus”

In questa sessione di calciomercato c’è davvero tanto lavoro da compiere per la dirigenza bianconera, sia in entrata che in uscita.

Il club sta lavorando ormai da diverse settimane sugli obiettivi che sono stati prefissati. Bisogna rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri e bisogna farlo anche al più presto. Il raduno della squadra è in arrivo e ci sarà poco più di un mese per preparare il debutto in campionato, fissato per il 15 agosto contro il Sassuolo.

Anche i tifosi sono in fremente attesa dei primi colpi e l’impressione è che già nei prossimi giorni potrebbe muoversi qualcosa ufficialmente. Dall’altro lato però ci sono delle cessioni in arrivo, alcune delle quali sicuramente dolorose. Il difensore olandese de Ligt infatti pare intenzionato a cambiare aria e la Juventus dalla sua partenza vuole ricavare però una grossa somma, ripagando l’investimento fatto a suo tempo per strapparlo all’Ajax.

Calciomercato Juventus, pronta l’offerta del Chelsea per de Ligt

Non è un mistero che nei suoi confronti ci sia in atto un corteggiamento da parte di più club, tutti esteri. Ma il futuro di de Ligt potrebbe essere al Chelsea, dove ad attenderlo c’è un mister Tuchel del quale ha grande stima. Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato ieri sera come sia in arrivo la prima offerta ufficiale da parte del club londinese. Vale a dire 70 milioni di euro più bonus. Una somma decisamente importante per la Juventus, che dovrà poi decidere se accettare o meno. Ad ogni modo l’impressione è che la vicenda possa sbloccarsi in breve tempo, con i bianconeri nel frattempo alla ricerca del suo sostituto.