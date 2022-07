Calciomercato Juventus, scambio per Zaniolo: sorpasso al traguardo e doppio sì

Potrebbe diventare presto il tormentone del calciomercato della Juventus anche se il club è intenzionato a bruciare i tempi della trattativa.

La società bianconera ha fissato degli obiettivi importanti per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. E conta di mettere nero su bianco nel minor tempo possibile, anche perchè presto ci sarà il raduno della Juventus e l’allenatore ha bisogno dei giocatori sul campo per preparare nel migliore dei modi l’inizio della stagione. Che dovrà essere bruciante, perchè non si potranno perdere punti per strada.

Pogba e Di Maria sono i due grandi campioni che sono vicini alla firma. Colpi da novanta che garantirebbero un notevole salto di qualità alla formazione torinese. Ma per l’attacco, che ha diverse pedine vuote da colmare, continua a rimbalzare il nome di Nicolò Zaniolo. Il talento italiano che può ricoprire più ruoli davanti e che per la Roma non è incedibile.

Calciomercato Juventus, scambio con Arthur + cash: così si arriva a Zaniolo

Certo i giallorossi non fanno sconti per il giocatore che ha regalato loro la Conference League. Finora si è parlato di due possibili piste per fare arrivare l’attaccante a Torino. La prima riguarda un prestito oneroso con obbligo di riscatto alla fine della stagione. La seconda invece è l’impostazione di una trattativa che prevede anche l’inserimento del cartellino di un giocatore – vale a dire Arthur – per abbassare la somma richiesta dai giallorossi. Ebbene come riporta Tuttosport in edicola è proprio quest’ultima ipotesi quella che starebbe prendendo piede, anche perché ci sarebbe stato il sì di Mourinho all’arrivo del centrocampista brasiliano. L’impressione è che presto la trattativa potrebbe decollare, i tempi iniziano a stringere per tutti e anche i calciatori vogliono avere le idee chiare sul loro futuro prima che inizi il ritiro precampionato.