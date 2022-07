Attenzione a quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane nel calciomercato di una Juventus che vuole tornare a vincere presto.

Gli sforzi della dirigenza sono sotto gli occhi di tutti, basta leggere i nomi che ogni giorno vengono accostati al club per capire come la Juve si stia dando davvero da fare per allestire una squadra che possa lottare per lo scudetto e duellare in Europa con le altre big. Allegri aspetta rinforzi per la sua squadra e li attende anche in breve tempo.

Il primo allenamento è stato fissato per l’11 luglio ma per quella data l’allenatore livornese non avrà certo la rosa al completo. Si formerà strada facendo e dunque ci sarà poco tempo per poter preparare sul campo l’inizio della stagione. E’ l’attacco che al momento ha diverse caselle mancanti ma una potrebbe riempirsi grazie ad uno scambio, almeno stando ai rumors che arrivano.

Calciomercato Juventus, Rabiot al Liverpool può sbloccare l’affare

L’edizione odierna di Tuttosport infatti sottolinea come il Liverpool abbia chiesto informazioni su Rabiot. Il centrocampista francese, pur ritenuto molto importante da Allegri che del resto lo ha sempre fatto giocare titolare, potrebbe cambiare aria nel corso dell’estate. E l’approdo nell’undici di Klopp gli garantirebbe un palcoscenico di prim’ordine. I reds invece paiono intenzionati a cedere Roberto Firmino, giocatore di spessore internazionale che però ha perso posizioni nell’attacco degli inglesi. Ecco perchè, spiega il quotidiano, si potrebbe pensare ad uno scambio tra i due. Soluzione che consentirebbe di mettere tutti d’accordo ed eviterebbe esborsi economici ai club.