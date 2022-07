Calciomercato Juventus, Zaniolo in bianconero: la “sentenza” non lascia tracce

Calciomercato Juventus, arriva un indizio importante dai bookmaker. Ecco la quota riguardo ad una sua possibile cessione.

Juventus-Zaniolo: si può fare. L’arrivo alla Continassa del giovane fantasista della Roma non è un’utopia. Le due parti si stanno avvicinando in maniera considerevole negli ultimi giorni e non è da escludere che nelle prossime settimane la trattativa per l’ex Primavera dell’Inter riesca a decollare definitivamente. E l’arrivo di Angel Di Maria a Torino non esclude l’acquisto del giallorosso, protagonista assoluto della finale di Conference League.

Zaniolo ha un ruolo simile a quello dell’esterno argentino, ma proprio come lui è capace di ricoprire diversi ruolo nel tridente che ha in mente Massimiliano Allegri. L’affare si potrebbe sbloccare se dovesse concretizzarsi la cessione di Matthijs de Ligt al Chelsea. L’olandese appare sempre più lontano e i bianconeri non sono nelle condizioni di fare muri e resistere all’assalto dei Blues. Soprattutto perché rischierebbero di perdere il giocatore a zero. Dunque, in caso di addio all’ex Ajax la Juventus ricaverebbe un tesoretto per fiondarsi sul romanista e sistemare la difesa con l’acquisto di uno tra Bremer e Koulibaly.

Calciomercato Juventus, l’addio del giallorosso non è più quotato da Sisal: un segnale inequivocabile

La Juventus fa leva sull’accordo che ha già trovato da un po’ di tempo a questa parte con Zaniolo e il suo procuratore Claudio Vigorelli. I segnali sono evidenti e l’eccessivo temporeggiare del fantasista di fronte alla proposta di rinnovo della Roma nasconde il desiderio di vestire la maglia bianconera. Quei colori che peraltro ha sempre tifato sin da bambino come si evince dai social. Anche la stessa società capitolina sembra essersi rassegnata e fa lo stesso discorso della Juve con de Ligt: in scadenza nel 2024, il rischio di perderlo gratis c’è.

Nel pomeriggio arrivano “conferme” anche dai bookmaker di Sisal, che non quotano più l’eventuale partenza di Zaniolo come se fosse ormai scontata.