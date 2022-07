Auguri a Zaniolo ed indizio di mercato: il messaggio dello juventino è virale

Calciomercato Juventus, il messaggio social aumenta rumors e discussioni sulla questione non poco chiacchierata in queste settimane.

Il futuro di Zaniolo da tempo rappresenta una questione di grande interesse per tutte le parti in causa coinvolte. Questo, nonostante una stagione non proprio felicissima, per quanto chiosata da un gol decisivo in finale. I margini di crescita di Nicolò sono innegabili, così come il valore che la giovane età potrebbe ulteriormente acuire in vista dei prossimi anni.

Dopo aver superato il delicatissimo e doppio infortunio, Nicolò sembra aver messo alle spalle il momento più difficile della sua carriera ed è ora pronto a riprendersi quanto gli sia stato tolto in queste stagioni causate dal reiterato fermo per gli infortuni alle due ginocchia.

Il contratto del 22 scadrà nel 2024 ma ciò non ha comunque, per ora, portato gli addetti ai lavori di Trigoria ad abbassare le pretese per quel bambino d’oro la cui situazione contrattuale potrebbe rappresentare una problematica di sempre maggiore spessore con il passare del tempo.

Auguri a Zaniolo e l’indizio di mercato del “fratellone” Kean

In attesa di aggiornamenti su una questione principalmente basata su una sorta di tira e molla tra chi, come la Roma, chieda circa 60 milioni di euro e un club come la Juventus che non è intenzionata a sborsare una cifra del genere, è arrivato in queste ore il messaggio social non passato inosservato.

Tra i tanti auguri ricevuti dal trequartista giallorosso per il suo ventitreesimo compleanno, è spuntato anche quello dell’amico e collega di Nazionale Moise Kean che ha pubblicato una foto insieme al 22 con la casacca Azzurra accompagnata da una didascalia recitante “Tanti auguri fratellone” ed emoticon di un cuore rosso e delle dita incrociate. Semplice e innocuo augurio amicale o piccolo ed ennesimo indizio social di una storia destinata a infiammare l’estate?