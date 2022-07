Calciomercato Juventus, cessione da 80 milioni: ribaltone UFFICIALE.

Ormai siamo entrati nel periodo più caldo per gli appassionati del calcio, e non solo meteorelogicamente. Il primo luglio, come di consueto, si è infatti aperto ufficialmente il calciomercato estivo: d’ora in poi tutte gli acquisti e le cessioni, già avvenute e che avverranno, potranno essere anche formalizzate.

Spostandoci al di fuori dell’Italia, una tra le trattative che più tiene banco è quella che riguarda il talentuoso centrocampista del Barcellone Frenkie De Jong, per il quale sono giunte alla dirigenza blaugrana diverse offerte di club intenzionati ad acquistarne il cartellino. Tra le squadre interessate ritroviamo senza dubbio la Juventus di Max Allegri ma anche il Manchester United, che tra l’altro il prossimo anno sarà allenato da ten Hag, che conosce bene il giovane centrocampista del Barcellona poiché l’ha già allenato ai tempi dell’Ajax.

Calciomercato Juventus, De Jong non si tocca: Laporta blocca tutto

Leggendo “Evening Standard”, infatti, si possono ritrovare le dichiarazioni del presidente Laporta il quale, dopo aver elogiato il suo giovante talento etichettandolo come uno dei milgiori centrocampisti al mondo, ha sottolineato appunto la piena e reciproca volontà di calciatore e società di continuare il rapporto anche in futuro. Ovviamente queste dichiarazioni mettono una pietra sopra qualsiasi ipotesi di trasferimento del centrocampista oranje: quindi il Manchester United, che sembrava essre molto vicino a De Jong e che, secondo alcune fonti, era addirittura arrivato a conoscere le il prezzo per il suo cartellino, si ritrova ora con nulla in mano.