Calciomercato Juventus, Zaniolo in bianconero: “Fatta per l’86,86%”

Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio sul passaggio di Zaniolo in bianconero.

Della possibilità di assistere al trasferimento del 22 alla corte di Allegri si discute da tempo, soprattutto alla luce di quella che sembra essere la sua fede bianconera e l’anelito al grande salto in carriera.

La prima stagione di Nicolò sotto l’egida di Mourinho si è conclusa con il gol più importante dell’ex Inter, rappresentante una delle marcature più significative del recente passato giallorosso, in grado di apporre finalmente nella bacheca giallorossa un trofeo mancante da troppo tempo.

Degna e felice chiosa, insomma, ad un percorso non proprio felicissimo sia a livello personale che collettivo ma durante il quale Nico ha dimostrato di aver ritrovato una fiducia e una continuità che da tempo gli mancavano. Starà adesso alla Roma, allo stesso giocatore nonché alle società interessate decidere se affondare il colpo, valutando poi fino a che punto scendere a compromessi con Tiago Pinto e colleghi.

Calciomercato Juventus, le percentuali di Momblano sull’arrivo di Zaniolo fanno sognare

Come più volte testimoniatovi, in quel di Trigoria non sono indisposti a vendere il “bambino d’oro” ma intendono ricavare la giusta linfa da una sua eventuale cessione, soprattutto alla luce dell’importanza che il giovane trequartista potrebbe avere in futuro, a maggior ragione se il doppio infortunio alle ginocchia risulterà totalmente archiviato.

Oltre alla Juventus, vi erano stati alcuni approcci esteri e del Milan ma, ad oggi, la società maggiormente interessata risulta proprio quella di Andrea Agnelli, per quanto questa non sia intenzionata ad assecondare le pretese di circa 60 milioni di euro da parte dei Friedkin. Sulla possibilità di assistere al passaggio di Nico all’ombra della Mole Antonelliana si è esposto in queste ore il noto Luca Momblano.

“Ci sono due strade percorribili per il passaggio in bianconero di Zaniolo. Da un lato potrebbe essere inserito Arthur ma si potrebbe assistere anche ad un mancato coinvolgimento del brasiliano con una valutazione della Roma meno alta rispetto a quella emersa dai giornali romani. Ad oggi le percentuali sono dell’86.86%“.