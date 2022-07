Calciomercato Juventus, veni, vidi e compri: “prenotati” altri tre super colpi

Calciomercato Juventus, Cherubini scatenato sul mercato. Prenotati da parte del direttore bianconero altri tre colpi clamorosi

Cherubini è scatenato. E prenota altri tre colpi di mercato su richiesta di Massimiliano Allegri. Il direttore dell’area tecnica della Juventus, dopo aver chiuso per Pogba e Di Maria – si attende l’annuncio a giorni – e dopo aver capito di poter prendere davvero Zaniolo in questa sessione di mercato, per chiudere le operazioni in entrata è pronto a fare un sacrificio economico importante, magari con quei soldi che potrebbero arrivare dalle cessioni di De Ligt e di Rabiot, che più passa il tempo e più sembrano vicini alla Premier League.

Secondo TuttoSport, in edicola questa mattina, sono tre i nomi che Allegri avrebbe richiesto per essere certo, o quasi, di poter tornare a vincere il prossimo anno. Un difensore, un esterno, e un attaccante. Tre nomi che circolano da diverso tempo dalle parti della Continassa e che, alla Continassa, potrebbero materializzarsi nel corso di questa estate.

Calciomercato Juventus, tris di colpi per Allegri

Allora, con ordine e con calma, partiamo da dietro: dopo l’addio di Chiellini e quello assai probabile dell’olandese, serve senza dubbio un difensore forte, uno di quelli che fanno la differenza. Tutte le strade portano a Koulibaly del Napoli, che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023 e che non ha trovato un accordo per il rinnovo. L’obiettivo principale è lui. Poi, Allegri, ha chiesto un altro esterno. Kostic ha già detto sì all’offerta della Juventus e adesso si aspetta che Cherubini chiuda con il Francoforte per prendere la via di Torino e abbracciare, oltre la Nazionale,, Vlahovic.

Infine serve proprio un vice dell’attaccante serbo. Arnautovic del Bologna è la pista più calda in questo momento. Insomma, tris di nomi. Importanti. Da far girare la testa.