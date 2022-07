Calciomercato Juventus, Mou “sblocca” Zaniolo: accordo a cifre al ribasso

Calciomercato Juventus, l’allenatore giallorosso potrebbe diventare cruciale nello sblocco della trattativa per il fantasista.

Un tormentone lungo un’estate intera. Sembra destinata ad assumere questi contorni l’intricata vicenda che riguarda Nicolò Zaniolo. La Juventus ha ormai gettato la maschera. Brama il giovane talento della Roma e vorrebbe portarlo a Torino già nei prossimi mesi.

C’è un principio di accordo con il procuratore del fantasista giallorosso, Claudio Vigorelli, ma la Signora non è ancora riuscita a convincere la società capitolina. Che, una volta intuita la difficoltà nell’arrivare al rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024, s’è rassegnata a trattare con i bianconeri. Ma allo stesso tempo non ha alcuna intenzione di fare sconti. Insomma, per arrivare al calciatore che con un suo gol ha deciso la finale di Conference League, servirà pazienza. E tempo. Chi pensava che l’affare si potesse sbloccare facilmente era fin troppo ottimista. Avere il sì del suo entourage, in ogni caso, rappresenta un importante punto di partenza. Zaniolo a Torino guadagnerebbe 4 milioni più bonus per i prossimi cinque anni. Ma l’offerta potrebbe anche lievitare pur di accelerare il tutto.

Calciomercato Juventus, “non è ancora tramontata l’ipotesi scambio con Arthur”

Negli ultimi giorni c’è chi aveva prospettato uno scambio con il centrocampista brasiliano Arthur, un giocatore che piace molto a José Mourinho. Una soluzione praticabile ma dalle ultime indiscrezioni la Roma non gradirebbe eventuali contropartite. Per il giornalista Luca Momblano, tuttavia, l’ipotesi non è ancora completamente tramontata. “A noi risulta che Arthur sia ancora parte della vicenda Zaniolo – ha spiegato durante la diretta Twitch di Juventibus – fa parte del pacchetto giocatori che doveva avere un aggiornamento di cartella come decorso post operatorio. Arthur resiste ancora, perché aiuterebbe quella strada per Zaniolo. La cifra complessiva è ben al di sotto dei 50 milioni di euro. Su sollecitazione di Mourinho, la Roma ha aperto già adesso. La Juve è entrata nell’agenda Zaniolo su impulso della Roma, il che chiaramente non significa che lo svendono”.