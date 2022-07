Calciomercato Juventus, 20 milioni sul piatto: scambio per la nuova “freccia”

Calciomercato Juventus, 20 milioni sul piatto per l’esterno. Ecco la proposta dei bianconeri per prendere il giocatore nel mirino

Ci sono delle falle dentro la rosa della Juventus che devono essere chiuse in questa sessione di mercato. Anche per guardare al futuro, e non rimanere ancorati in questa situazione per poi trovarsi, il prossimo anno, in condizioni non ottimali. Chiusi i colpi a parametro zero, adesso Cherubini deve sganciare qualche euro per riuscire a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Questi soldi, per prendere Zaniolo ma anche Molina, potrebbero arrivare certamente dalle possibili cessioni di De Ligt e Rabiot, che secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sono attirati dalle sirene inglesi. Tanti soldi, soprattutto per il difensore, mentre per il centrocampista francese potrebbero pure bastare 20 milioni di euro. Tutta plusvalenza, visto che è arrivato a parametro zero.

Insomma, si muove qualcosa anche in questo modo, ma adesso andremo a concentrarci su quello che potrebbe essere il colpo Molina: l’esterno dell’Udinese che tanto bene ha fatto la scorsa stagione e che è entrato nel mirino anche dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, 20 milioni per Molina

Secondo quanto riportato da TuttoJuve, per Nahuel Molina, il direttore dell’area sportiva bianconera non offrirà mai i 30 milioni che l’Udinese ha chiesto. Molto possibile invece che la Juve si presenti davanti a Pozzo con un’offerta totale di 20 milioni: 15 cash, più una contropartita tecnica, con dei nomi che sono girati ma che per il momento non sono stati confermati.

Si pensa quindi ad andare a coprire il buco dietro, a destra, anche per i prossimi anni. Sì, è vero, ci sono Danilo e De Sciglio, e anche Cuadrado all’occorrenza. Ma quest’ultimo è entrato nell’ultima fase della sua carriera a Torino e trovare un elemento in grado di garantire tanti anni a buoni livelli è fondamentale.