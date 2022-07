Calciomercato Juventus, accordo con Zaniolo: ribaltone nella formula

Calciomercato Juventus, accordo per Zaniolo: il pressing dei bianconeri si fa sempre più insistente e c’è il ribaltone nella formula

La Juve vuole Zaniolo. E, a quanto pare, anche Zaniolo vuole la Juve. Sono momenti caldi questi, non solo per le temperature così alte che fanno boccheggiare tutti, ma anche per quelle che sono le trattative di mercato della Vecchia Signora che ormai, in attesa di poter annunciare Pogba e Di Maria, si muove per quelli che sono i colpi non a parametro zero. Il nome principale è quello del romanista.

Con lui, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l’accordo economico e per la durata del contratto sarebbe già stato trovato: quattro anno di contratto a quattro milioni di euro. Gli stessi soldi che prendeva Bernardeschi, che la Juve ha deciso di lasciar partire. Insomma, adesso ci sono da sistemare solamente le cose con la Roma. E non sarà facile, anche perché al momento le offerte messe sul piatto da Cherubini non hanno per nulla convinto Tiago Pinto, il general manager dei giallorossi.

Calciomercato Juventus, la formula per Zaniolo

La Roma ha fatto una richiesta: 60 milioni di euro. Difficile si possa arrivare così in alto. E le varie contropartite tecniche proposte – Arthur, Kean e McKennie – non hanno fatto breccia. Insomma, si lavora al massimo per cercare di chiudere nel minor tempo possibile. Ed ecco che la formula potrebbe essere quella che i bianconeri hanno utilizzato per Chiesa e Locatelli. Vale a dire, prestito oneroso per un anno, con un diritto, che potrebbe diventare obbligo di riscatto, fissato sui 30-35 milioni di euro.

In più ci potrebbero essere dei bonus, magari al raggiungimento di alcuni obiettivi societari oppure a un certo numero di presenze toccate dall’attaccante. Vedremo. Ma la sensazione è che le parti si siano un poco avvicinate.