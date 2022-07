Calciomercato Juventus, effetto domino De Ligt: arriva gratis dal Psg.

Ormai non è più un mistero che Matthijs de Ligt sia stato avvicinato prepotentemente dal Chelsea, che è alla ricerca di un difensore dopo la partenza di Rudiger per Madrid. La trattativa però non è ancora arrivata al punto di svolta, anche se il lavoro della dirigenza sportiva della Juventus per un suo possibile sostituto è già iniziato.

A dire la verità è stata la Juventus a rifiutare le offerte dei “Blues” che sono arrivate eccome, perchè non ritenute degne del giovane difensore: per lui, infatti, la Juventus richiede ben 100 milioni di euro, cifra alla quale la squadra inglese non si è avvicinata nemmeno lontanamente. L’ultima offerta pervenuta alla “Vecchia Signora” è infatti quella di circa 50 milioni di euro più Werner, che però è stata rifiutata in tronco. Nonostante però il punto di svolta non ci sia ancora stato, appare ovvio che anche solo in maniera preventiva la dirigenza della Juventus si debba mettere sulle tracce di un difensore che possa sostituire l’olandese.

Calciomercato Juventus, se de Ligt va via arriva

I riflettori di Cherubini & Co. sono puntati sul ventisettenne difensore del Paris Saint-Germain, il quale si avvicina sempre di più al termine del suo contratto e potrebbe infatti rivelarsi un ottimo affare per la difesa bianconera poichè si tratterebbe di un giocatore comunque mediamente giovane, che ha tanto da dare ancora al calcio e che ha nel suo bagaglio già moltissima esperienza internazionale: Kimpembe vanta nel suo personale palmares 6 campionati francesi, 1 Nations League e addirittura 1 coppa del mondo. Insomma, sicuramente egli non farebbe rimpiangere l’ex Ajax. La formula sulla quale si starebbe ragionando, secondo quanto riferito da Sportmediaset, sarebbe quella del prestito, con riscatto eventualmente da procrastinare. Resta quindi da capire cosa accadrà con de Ligt poiché l’effetto domino che porterebbe il francese a Torino partirà solamente se l’olandese dirà addio alla Juve.