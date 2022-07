Calciomercato Juventus, acconto per il bomber: Allegri gode due volte

È facilmente comprensibile come questi siano davvero i giorni chiave per il calciomercato estivo della Juventus.

La società bianconera sta serrando i tempi per arrivare alla definizione delle trattative che sono state impostate nelle scorse settimane. L’obiettivo è quello di regalare a mister Allegri al più presto quelle pedine delle quali il tecnico ha bisogno per rinforzare la sua squadra. Manca sempre meno del resto all’inizio del campionato e bisognerà lavorare sodo sul campo per farsi trovare pronti.

Il debutto è fissato nel giorno di Ferragosto contro il Sassuolo di mister Dionisi, una squadra da prendere sempre con le pinze. Partire forte sarà indispensabile per non perdere terreno dalle rivali già a partire dalle prime battute del torneo. Acquisti e cessioni sono intanto argomento di discussione continua in casa Juventus e non bisogna dimenticare come i bianconeri stiano cercando rinforzi in tutte le zone del campo.

Calciomercato Juventus, il prestito di Cambiaso spiana la strada verso Arnautovic

Anche in attacco, il reparto che al momento è maggiormente sguarnito viste tutte le partenze che si sono registrate. Si cerca una punta che possa essere sia il vice di Vlahovic ma anche un giocatore complementare all’ex Fiorentina, che possa aprirgli varchi. Il ritorno di Morata dall’Atletico Madrid non è affatto da escludere, ma rimane in piedi anche l’ipotesi Arnautovic. L’austriaco del Bologna lo scorso anno ha dimostrato di essere un centravanti affidabile. E i bianconeri hanno una carta importante da giocarsi, vale a dire Cambiaso, in arrivo dal Genoa. Il calciatore – come ha scritto Tuttosport – piace a Salernitana e proprio al Bologna che potrebbe prenderlo in prestito. Con Allegri che sarebbe ben felice di questa mossa, considerando che potrebbe avere a disposizione l’attaccante ma potrebbe anche veder crescere il laterale sinistro altrove, visto che in rossoblu avrebbe senz’altro maggiore spazio.