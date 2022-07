Calciomercato, Cuadrado lascia la Juventus: annuncio in radio

Calciomercato Juventus, una novità importante direttamente in radio. Sentenza sul futuro del colombiano: ecco cosa può succedere.

Con l’acquisto di Di Maria e il ritorno di Chiesa, il colombiano molto probabilmente dovrà fare la riserva almeno sulle fasce. Si è parlato a lungo del suo rinnovo fino al 2023 ma stando alle indiscrezioni lanciate direttamente da Tony Damascelli a ‘Radio Radio’, c’è la conferma sul possibile addio.

Stando infatti al giornalista, il ritocco sullo stipendio (a ribasso) potrebbe essere fatale per il futuro del giocatore. Tanto che si è parlato di un suo possibile addio già a gennaio.

Calciomercato Juventus, la “sentenza” sul futuro di Cuadrado | Addio a gennaio

Ecco cosa è stato detto in diretta a ‘Radio Radio’ sul futuro dell’esterno colombiano:

“Parlando di calcio, all’inizio la Juve giocherà con Di Maria a destra e Vlahovic, in attesa del ritorno di Chiesa. E Cuadrado farà la riserva. Oppure l’argentino a sinistra e il colombiano a destra. Anche se le voci torinesi mi dicono che Cuadrado a gennaio andrà via”.

Addio già a gennaio, quindi, prima della scadenza? Ancora difficile da dirlo, certamente la Juventus inizierà con Cuadrado in rosa, giocatore che ha dimostrato di essere importante in più occasioni e per il futuro si vedrà. Certamente in questa stagione le ambizioni saliranno per forza di cose i tanti acquisti potrebbero voler dire, anche, tanti sacrifici.