Calciomercato Juventus, Koulibaly spalle al muro: offerta pareggiata per il difensore del Napoli in scadenza nel 2023

Il futuro di Koulibaly è ancora tutto da scrivere, nonostante il pressing della Juve sul Napoli e sul giocatore per cercare di portarlo a Torino. La società bianconera s’è mossa in tempi non sospetti, cercando di capire quali sono le possibilità di una chiusura dell’operazione soprattutto puntando a quel contratto in scadenza nel 2023 che ancora non è stato rinnovato. In un primo momento sembrava che di possibilità di un prolungamento non ce ne potevano essere: l’evidente offerta al ribasso di De Laurentiis non aveva convinto il giocatore. Ma adesso, le carte in tavola, potrebbero cambiare.

A riportare questa notizia è stato il giornalista Momblano che ha parlato al programma Twitch Juventibus. “Percentuali Koulibaly-Juventus? 50 per cento. Il Napoli ha pareggiato l’offerta della Juve” ha detto. E adesso, il difensore, ovviamente è con le spalle al muro.

Calciomercato Juventus, le ultime su Koulibaly

“Koulibaly è spalle al muro, dovrà decidere se restare al Napoli o scegliere la Juve. Un bivio interessante, lui dovrà sciogliere le sue riserve dopo che il Napoli ha fatto la sua contromossa”. Insomma, adesso spetta solamente al difensore africano decidere cosa fare del proprio futuro. Se continuare a giocare con Spalletti, oppure cercare stimoli in una nuova avventura che potrebbe essere quella al fianco di Massimiliano Allegri. La Juve, come si sa, è alla ricerca di almeno un difensore centrale importante, e ne potrebbero servire due, soprattutto se De Ligt dovesse essere ceduto al Chelsea in questa sessione di mercato.

E, siccome questa seconda trattativa sembra davvero a buon punto – le parti, più passa il tempo, e più sembrano avvicinarsi – allora è normale pensare che ci possano essere due innesti dietro. E Koulibaly è un obiettivo concreto, reale. Vedremo.