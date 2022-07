Calciomercato Juventus, dolce attesa Morata: la formula è quella giusta

Calciomercato Juventus, Morata potrebbe ritornare in bianconero? Svelate tutte le possibile soluzioni del futuro.

Ci sono stati da poco il cambio di saluti tra società e giocatore. Un legame fortissimo già nato nel 2015 e poi ulteriormente sancito col ritorno. La Juventus e Morata non volevano lasciarsi e non intendono farlo, ancora, definitivamente. La richiesta dell’Atletico (detentrice del cartellino) era troppo alta. Quei 35 milioni inaccessibili, oggi, soprattutto con i piani mercato dei bianconeri. Ma ci sarà un lieto fine alla storia? Può darsi.

Stando a ‘Tuttosport’, nonostante l’Atletico si sia ripresa indietro l’attaccante spagnolo, Diego Simeone non avrebbe intenzione di utilizzarlo, anzi, i due non si sarebbero lasciati così bene ed è quindi ovvio pensare che l’Atletico stia aspettando offerte migliori per rivederlo. Ma se queste offerte non dovessero, del tutto, arrivare allora potrebbe rientrare in gioco la Juventus: laddove Morata è amato e reputato importante anche dal mister Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Morata tris | C’è ancora speranza

Di conseguenza, non ci resta che aspettare fino alla fine del mercato. Solo in questo momento sapremo definitivamente quale sarà il futuro dello spagnolo e se ci sarà possibilità (effettiva) di un suo ennesimo ritorno a Torino. Certamente le volontà ci sono da entrambe le parti e il giocatore in bianconero è molto apprezzato.

Per il momento l’attaccante si gode la dolce attesa del quarto figlio e poi…chissà che non si possa sognare, di nuovo, con Morata in attacco alla corte di Massimiliano Allegri.