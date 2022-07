Calciomercato Juventus, svolta Paredes: offerta accettata

Calciomercato Juventus, svolta Paredes: l’offerta bianconera è stata già accettata.

Sono diversi i giocatori di cui la Juventus è alla ricerca: una punta, un esterno, un difensore e un centrocampista, quasi uno per ruolo. Tra i diversi profili che sono stati vagliati dalla dirigenza per il centrocampo, uno dei nomi più altisonanti insieme a Pogba è quello di Paredes.

L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2023, ma potrebbe partire già quest’anno per via dei non più idilliaci rapporti con la società parigina e, per questo, la Juventus si è subito interessata al caso: il suo profilo potrebbe proprio essere quello che la “Vecchi Signora” sta cercando, poiché Paredes non solo conosce già il campionato italiano essendo un ex Roma, ma ha nel suo bagaglio anche una buona esperienza internazionale oltre alla sua duttilità in mezzo al campo, un ottimo misto di qualità che potrebbero far comodo per il rilancio del centrocampo della Juventus.

Calciomercato Juventus,“Paredes aspetta la Juve”

Secondo quanto riportato su Twitter da Alfredo Pedulla, pare che la situazione sia invertita e che non sia la Juventus ad attendere che il giocatore e la società prendano le loro decisioni in merito al suo trasferimento, ma che sia invece Paredes ad attendere che la Juventus prenda posizione: se stessero davvero così le cose, quindi, si potrebbe dire che il trasferimento è praticamente quasi concluso visto che l’unica cosa che mancherebbe sarebbe quella di trovare l’accordo economico con la società francese, il che non dovrebbe poi essere così difficile se la società è appunto arrivata a ferri corti con l’argentino.