Calciomercato Juventus, visite mediche Zaniolo: spunta già la data

Calciomercato Juventus, Zaniolo vicinissimo: spunta la data delle visite mediche.

Uno degli obiettivi della Juventus per questa finestra estiva del calciomercato è proprio Nicolò Zaniolo, il centrocampista della Roma che è stato etichettato come uno dei migliori giovani italiani in giro sul mercato e la cui qualità, secondo alcuni, potrebbe addirittura portarlo a vincere il Pallone d’oro.

Viste le premesse, quindi, verrebbe da chiedersi per quale motivo la Roma allora si lascerebbe sfuggire un giovane così promettente e dal futuro roseo: ancora una volta la risposta è presto data. Il fantasista è infatti entrato in una situazione decisamente particolare, in quanto il rapporto con la società e in parte con l’allenatore si è incrinato e pare che l’unica soluzione per risolverla sarebbe quella di una cessione. Quando Paratici & Co. hanno notato quello che sarebbe appunto potuto succedere si sono messi subito sulle tracce del giovane calciatore e ne hanno richiesto il prezzo del cartellino, fissato a 50 milioni di euro dalla dirigenza giallorossa.

Calciomercato Juventus, le visite per Zaniolo già in settimana

L’indiscrezione bomba arriva da Francesco Balzani: il giornalista è stato infatti il primo a portare all’attenzione del pubblico il fatto che l’affare è davvero prossimo alla chiusura e che molto probabilmente le visite mediche del giovane centrocampista potrebbero verificarsi addirittura nella settimana corrente, tra giovedì e venerdì. Sempre secondo il giornalista, l’accordo tra le società sarebbe quello di cui si parla già da diverso tempo e cioè di 50 milioni di euro, di cui 10 subito.