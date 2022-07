Calciomercato Juventus, cessione “storica”: adesso c’è anche l’ufficialità

Calciomercato Juventus, ultim’ora ufficiale: definito il suo trasferimento a titolo definitivo. L’accordo è stato formalizzato: c’è la firma.

Novità importanti sul fronte legato alle uscite in casa Juventus. Come annunciato dal club bianconero con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la “Vecchia Signora” ha definito il trasferimento di Giacomo Vrioni, che approderà in Mls a titolo definitivo.

L’accordo con il New England Revolution – oltre a dare la possibilità al giovane bomber di esprimersi in un contesto nel quale mettere in evidenza tutte le sue qualità – porta con sé anche il “sapore della prima volta”: come recita l’annuncio diramato dalla Juventus, infatti, si tratta del primo trasferimento in Mls da parte di un giovane cresciuto nell’under 23 di “Madama“. Non sono state comunicate le cifre dell’affare, ma l’operazione dovrebbe essere andata in porto per circa 4 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, addio Vrioni: comunicato ufficiale

Ecco uno stralcio del comunicato diramato dalla Juve:

“Foxborough, Massachusetts. Questa la prossima destinazione di Giacomo Vrioni, che a partire dalla prossima stagione giocherà in MLS. È ufficiale, infatti, il suo passaggio a titolo definitivo al New England Revolution ed è il primo trasferimento nel massimo campionato statunitense di un giovane che ha sposato il progetto Under 23.