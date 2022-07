Calciomercato Juventus, dal bianconero al bianconero: addio UFFICIALE

Calciomercato Juventus, sceglie un’altra squadra a tinte bianconere. Adesso è ufficiale il suo addio dalla Vecchia Signora.

Una settimana decisamente importante per quanto concerne le ufficialità. In attesa dell’annuncio ufficiale sia di Di Maria e poi di Pogba, entrambi potrebbero essere ufficializzati già nel weekend, resta d’interesse anche l’evolversi della situazione relativa Nicolò Zaniolo. Il giovane italiano è anche lui molto vicino al passaggio in maglia bianconera.

Un mercato decisamente importante per la Juventus che però vedrà anche uscite d’eccellenza. Abbiamo già salutato Chiellini e adesso potrebbe partire anche De Ligt, su di lui c’è il forte interesse di Chelsea e Bayern Monaco. Ma oggi arriva l’ufficialità per un giovane dell’Under 23. Come comunica la pagina ufficiale della Juventus Youth, Christopher Lungoyi andrà in prestito all’Ascoli.

Calciomercato Juventus, Lungoyi in prestito all’Ascoli fino a giugno 2023: è ufficiale

Un prestito fino a giugno 2023 per una giovane promessa del vivaio bianconero. All’Ascoli per cercarsi uno spazio importante nel calcio che conta.

La Juventus molto attenta sui giovani adesso sta cercando di imbastire trattative importanti per il presente e soprattutto per il futuro, infatti un giocatore come Cambiaso potrebbe essere parte della rosa di Allegri per la prossima stagione, giocandosi una chance importante. Tanti possibili giovani profili in arrivo e anche grandi certezze, come Pogba e Di Maria: due campioni consolidati che vogliono fare la differenza da subito.