Calciomercato Juventus, De Ligt non ha dubbi: decisione bomba sul suo futuro

Calciomercato Juventus, De Ligt è la decisione sul futuro. Passi in avanti sulla scelta finale del centrale difensivo.

Sembra quindi reale l’intenzione di De Ligt di scegliere il Bayern Monaco come prossima squadra. A dare la conferma ci ha pensato ‘Christian Falk’, il giornalista esterno ha parlato sul proprio profilo Twitter, di come il giocatore sia intenzionato a scegliere la squadra tedesca nonostante il grande interesse del Chelsea.

Ci sarebbero stati dunque colloqui con il diretto interessato che avrebbe espresso realmente il desiderio di scegliere la Bundesliga già in questa stagione che verrà. Ora il Bayern quindi è pronto ad imbastire una trattativa con la Juventus, consapevole, appunto, delle volontà del giocatore stesso ma c’è un’avversaria d’eccellenza da superare.

Calciomercato Juventus, Bayern pronto ad avviare i colloqui per De Ligt ma c’è sempre il Chelsea

Infatti con piena consapevolezza il Bayern Monaco sa che la vera gatta da pelare sarà battere la concorrenza degli inglesi. Il Chelsea con la nuova proprietà sta cambiando volto e vuole rilanciarsi ad alti livelli anche e soprattutto nazionali. L’obiettivo è infatti la vittoria del campionato e per farlo vuole puntare su giocatori importanti, alla De Ligt in sostanza.

Ma come detto poc’anzi, molto dipenderà anche dalle volontà del giocatore che in questo momento sono proiettate solo in Bavaria. Tutto, quindi, passerà alla trattativa tra i club e la Juventus sceglierà l’offerta migliore, anche perché per De Ligt vuole guadagnare il massimo possibile.