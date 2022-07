Calciomercato, Juventus-Morata: la rivelazione dalla Spagna spegne tutto

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Alvaro Morata: ecco quanto dichiarato dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport”.

Regna ancora l’incertezza sul futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è tornato definitivamente all’Atletico Madrid dopo il mancato riscatto da parte della Juventus, ma non è ancora detta l’ultima parola. I bianconeri, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero al lavoro per riportarlo a Torino. Nella capitale spagnola il giocatore sarebbe un esubero ed è anche nell’interesse dei Colchoneros trovare una soluzione che accontenti tutti.

Un’operazione, tuttavia, tutt’altro che semplice. Aveva preso piede l’ipotesi di un nuovo prestito ma stavolta inserendo l’obbligo di riscatto, un modo per evitare che per l’Atletico diventi una minusvalenza sanguinosa. Per adesso però non ci sono grosse novità e come se non bastasse poco fa è arrivata la smentita dell’entourage a proposito della notizia di un incontro a Milano tra la Juventus e uno dei suoi rappresentanti. Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, spiega come dalla Spagna fanno sapere che “non c’è alcuna persona titolata, in questo momento a Milano, per parlare del ritorno di Morata a Torino”.