Calciomercato, la Juventus ne offre tre per Zaniolo: svolta imminente

Calciomercato Juventus, i bianconeri offrirebbero ben tre contropartite tecniche per ammortizzare l’arrivo di Zaniolo.

Stando a ‘La Stampa’ la Vecchia Signora per facilitare il costo di Zaniolo offrirebbe alla Roma ben tre contropartite tecniche a disposizione. Iniziando da quello più in auge, cioè Zakaria che sembra piacere allo special one.

La Juventus sembra molto vicina alla chiusura della trattativa per Zaniolo e in tal caso offrirebbe alla squadra di Mourinho tre profili decisamente interessanti su cui puntare subito. Tra i possibili candidati stupisce anche la presenza di un titolare inamovibile come Cuadrado, ad un anno solo dalla scadenza.

Calciomercato Juventus, tre contropartite per Zaniolo

Cuadrado, Artur e Zakaria. Tre profili che potrebbero fare al caso di Mourinho e con una già più che discreta esperienza. Il colombiano è una sicurezza e lo è anche per i bianconeri. Arthur invece è un giocatore ancora da scoprire visto che la sua esperienza in Serie A, per il momento, è stata scandita da alti e bassi anche per via di infortuni. Insomma la Juventus offre tre profili di qualità consapevole di puntare molto sul giovane italiano.

Zaniolo è già molto propenso a scegliere la sua nuova maglia e non ci sono dubbi sulle volontà del giocatore, adesso bisognerà solo stabilire i dettagli burocratici per far sì che l’operazione faccia contenti tutti, Roma compresa.