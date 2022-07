Calciomercato, annuncio in diretta: “Jorginho alla Juventus”

Calciomercato, è di questi minuti l’annuncio in diretta su Jorginho alla Juventus. Ecco i dettagli.

Da qualche settimana si sta parlando di una Vecchia Signora sulle tracce di plurimi elementi e, soprattutto, vigilante con grande attenzione numerosi scenari in Premier League. In realtà, già dal mese di giugno abbiamo assistito al diffondersi di plurime voci che lasciavano intendere come a Torino sarebbero potuti approdare alcuni giocatori reduci da più e meno lunghe esperienze in Inghilterra.

A partire da quel Paul Pogba di cui si parla più o meno da inizio primavera e vicino alla firma da free-agent alla squadra che ha per lui rappresentato la consacrazione nel calcio europeo. A lui si aggiungano le preliminari voci su Gabriel Jesus, alla fine approdato all’Arsenal in seguito all’ingaggio di Halaand da parte del Manchester City di Guardiola.

Il tutto, poi, senza dimenticare di quanto concernente lo scenario De Ligt, catalizzato e aperto dalle dichiarazioni del difensore olandese che hanno contribuito a far rimbalzare non pochi rumors sull’interesse per alcuni difensori d’oltremanica, da Gabriel dei Gunners a Laporte dei su citati Citizens.

Calciomercato Juventus, annuncio in diretta su Jorginho

Sempre la pista De Ligt, poi, è stata alla base della diffusione di plurime ricostruzioni circa la possibilità di assistere a trattative con scambio in Premier League, dalla quale sono giunte non poche avances per l’ex Ajax. Il contratto in scadenza fra due anni, l’occhiolino fatto alle interessate con le dichiarazioni di inizio giugno e le indubbie qualità hanno suscitato un certo fascino soprattutto al Chelsea di Tuchel, alla ricerca di un “nuovo” Rudiger, dopo l’uscita a costo zero del tedesco in direzione Real Madrid.

Si era parlato in particolar modo della possibilità di assistere a qualche baratto coinvolgente alcuni profili Blues ben graditi a Massimiliano Allegri e potenzialmente inseribili in scambi sull’asse Torino-Londra. Non va però in questa direzione lo scenario descritto dal giornalista di CBSS che si è da poco pronunciato in diretta sul canale Youtube di Terry Flewers, Givemesport.

Questo l’estratto più significativo. “La Juventus è davvero entusiasta di firmare Jorginho quest’estate e vuole discuterne come un accordo separato rispetto a De Ligt“.