Calciomercato Juventus, Cuadrado ha già parlato con il nuovo club: via con lo scambio

Calciomercato Juventus, Cuadrado ha già parlato con il nuovo club: convergenza forte e affare che si potrebbe fare con lo scambio

La situazione attorno a Nicolò Zaniolo ormai sembra aver preso una linea ben precisa. L’attaccante della Roma vuole la Juventus, la Juventus è pronta ad accoglierlo. I contatti sono continui e serrati, si cercherà di chiudere in maniera veloce. E anche i giallorossi di Tiago Pinto vorrebbero togliersi “questo problema” ha spiegato il giornalista Momblano. Insomma, ci si avvicina in maniera anche spedita verso quella che potrebbe essere la chiusura di un’operazione importante. L’accelerata c’è stata.

“Pinto è spinto da Mourinho, vero artefice dell’accelerazione per Zaniolo. Registro che la valutazione pian piano si sta ammorbidendo: mi risulta che l’operazione si attesta sui 40 milioni, e se non si riesce a trovare una contropartita giusta, mi risulta difficile che si possano inserire bonus per arrivare ad una cifra superiore negli anni” ha spiegato il giornalista, che poi ha dato indicazioni sul nome che potrebbe entrare in questa operazione.

Calciomercato Juventus, Cuadrado parla con la Roma

“Al momento vi confermo che l’indiziato è Juan Cuadrado, che sta parlando attraverso Lucci, con la Roma. C’è stata una convergenza forte”. Bene, eccola la chiave per portare Zaniolo alla corte di Allegri. Mettere sul piatto il cartellino dell’esterno colombiano, che s’è preso il rinnovo automatico per un anno – smentendo, anche, le polemiche che si erano create – che scade tra un anno e che di conseguenza farebbe abbassare e anche sensibilmente quella che è la parte cash da versare nelle casse giallorosse.

Insomma, come detto, l’affare ha preso l’accelerata decisiva. Le parti potrebbero andare a dama assai presto. Con Zaniolo in bianconero e Cuadrado in giallorosso. Certo, molte volte fino al momento sono cambiate le cose attorno a Nicolò, e non ci scandalizzeremmo se ci fossero degli ulteriori colpi di scena sui termini dell’operazione. La cosa quasi certa, in tutto questo, è che si farà.