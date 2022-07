Calciomercato Juventus, ultim’ora Bild: “Incontro con il Bayern per De Ligt”

Calciomercato Juventus, ultim’ora della Bild: confermato l’incontro tra il Bayern Monaco e Cherubini per il passaggio di De Ligt in Germania

Tutto confermato. Così come vi abbiamo raccontato pure questa mattina. Anche la Bild spiega che la Juventus e il Bayern Monaco si sono incontrati nelle scorse ore a Milano per trattare il possibile trasferimento di De Ligt in Germania. Superato il Chelsea, insomma, con i bavaresi che hanno deciso di fare sul serio per il difensore che era arrivato a Torino dall’Ajax.

Hasan Salihamidzic e Federico Cherubini, i direttori sportivi delle due squadre, si sono visti in Italia per discutere i dettagli di questa operazione di mercato che potrebbe pure portare una contropartita tecnica importante alla corte di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, De Ligt verso la Germania

In poche parole, De Ligt, vola spedito verso la Germania. Il Bayern, tre anni fa, era anche sulle tracce del difensore per quel filo diretto che lega la società olandese ai bavaresi, ma poi la Juventus fece un’offerta irrinunciabile anche sul piano economico al giocatore che aveva deciso di arrivare a Torino. Adesso è pronto per il viaggio inverso, costringendo comunque Cherubini a piazzare uno-due innesti importanti dietro. La sensazione è che si potrebbe chiudere in breve tempo.