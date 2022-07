Calciomercato Juventus, sorpasso per de Ligt: 90 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno fretta di concludere la trattativa per poter programmare le prossime mosse di mercato: tutto in 72 ore.

Londra o la Baviera. La Premier League o la Bundesliga. La palla adesso passa a Matthijs de Ligt. Starà a lui fare chiarezza e decidere quale dovrà essere la prossima tappa della sua carriera dopo Torino. Ma il tempo per farlo è abbastanza ridotto. Anche perché la Juventus ha fretta di chiudere per poi poter ripianificare le prossime mosse di mercato. L’asta, per il difensore olandese, s’è ormai scatenata. L’aspro duello è tra il Chelsea e il Bayern Monaco, con i tedeschi passati leggermente in vantaggio dopo aver messo sul piatto i circa 90 milioni complessivi (80 più bonus) richiesti dalla Vecchia Signora.

Che punta a chiudere tutto nelle prossime 72 ore, come riporta in esclusiva il portale calciomercato.it. Federico Cherubini, il direttore sportivo bianconero, non ha alcuna intenzione di tergiversare. Vuole che il sostituto dell’ex Ajax raggiunga al più presto Massimiliano Allegri e gli altri giocatori che in questi giorni si sono ritrovati per il raduno pre-stagionale e si preparano a partire per la tournée americana.

Calciomercato Juventus, de Ligt sempre più vicino al Bayern Monaco

In cima alle preferenze di de Ligt ora ci sarebbe il Bayern, che in pochi giorni avrebbe mostrato un interesse maggiore rispetto ai Blues. Non è da escludere, tuttavia, che il club recentemente acquistato dal tycoon statunitense Tom Boehly possa rilanciare, scavalcando nuovamente i bavaresi. Il Chelsea, infatti, ha assolutamente bisogno di un difensore centrale di livello dopo aver perso Rudiger e Christensen, entrambi via da Londra a parametro zero. Secondo calciomercato.it, anche i Blues stanno seguendo la pista Koulibaly, il centrale del Napoli che a quanto pare è il primo obiettivo della Juventus nel caso in cui l’olandese dovesse – com’è probabile – lasciare il capoluogo piemontese.