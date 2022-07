Calciomercato Juventus, De Ligt e quella “melina” del Bayern che stana il Chelsea

By

Calciomercato Juventus, De Ligt e il suo futuro. Dalla Germania arrivano conferme: ecco cosa potrebbe succedere.

Il giovane difensore centrale sembra ormai prossimo all’addio in casa bianconera. Conteso tra Chelsea e Bayern Monaco, l’olandese spera di giocare in Germania. Il Bayern Monaco è stato indicato dallo stesso De Ligt come il club favorito.

E da ‘Sport1’, portale tedesco molto famoso, arriverebbero conferme in tal senso. Il Bayern Monaco non ha ancora formalizzato un’offerta per Matthijs de Ligt, ma nei prossimo giorni dovrebbe iniziare la trattativa con la Juventus.

Calciomercato Juventus, Bayern pronta ad avviare la trattativa per De Ligt

Come riportato infatti dal portale ‘Sport1’, i bavaresi starebbero iniziando a sondare il terreno per fare l’offerta ufficiale alla Juventus che ormai è praticamente consapevole che perderà De Ligt ma certamente lo farà ad un prezzo congruo al profilo in questione.

L’obiettivo dei bavaresi è di vincere la concorrenza inglese del Chelsea, molto agguerrita e -attualmente- in vantaggio nella corsa al difensore. Il Chelsea potrebbe mettere nell’operazione una contropartita tecnica. Giusto ieri si è parlato della possibilità dell’inserimento di giocatori del calibro di Jorginho, profilo di grande interesse in casa bianconera. Staremo a vedere quale sarà l’offerta del Bayern Monaco e se anche i tedeschi decideranno di inserire una contropartita tecnica. Non ci resta che attendere gli sviluppi.